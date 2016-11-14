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Udgået
GC027/00
Fnugfjerner
En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet. Det medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på overfladen af stoffet. De roterende knivblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit elskede tøj!
GC4865/02R1
GC7620/30R1
GC3721/02R1
GC160/02R1
GC2040/70R1
GC2040/20R1
GC2045/26R1
GC6611/30R1
GC7635/30R1
GC002/00
Fjerner fnug
Smart USB-oplader
Stor knivoverflade
USB-genopladelige
Den store knivoverflade sikrer, at et større område af tøjet dækkes på samme tid, og at der således kræves færre strøg for at få tøjet til at se nyt ud igen
På grund af nettet med 3 forskellige størrelser af huller bliver alle størrelser fnug trukket ind i det og fjernet effektivt fra stoffet.
Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra dit tøj
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Priser
3.4
ud af 5
5
Anmeldelser
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Matzz
31/01/2018
Deutschland
Leistung ist gut!
Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer
Wille1
04/02/2017
Deutschland
Bekræftet køber
gute Leistung mit Mängel
Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer