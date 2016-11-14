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  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00
  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00

Udgået

Fnugfjerner

GC027/00

3.4

| (5) Anmeldelser

1 pris

Fnugfjerner

En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet. Det medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på overfladen af stoffet. De roterende knivblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit elskede tøj!

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Giv dit gamle tøj nyt liv øjeblikkeligt

Fnugfjerner

  • Fjerner fnug

  • Smart USB-oplader

  • Stor knivoverflade

  • USB-genopladelige

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Den store knivoverflade sikrer, at et større område af tøjet dækkes på samme tid, og at der således kræves færre strøg for at få tøjet til at se nyt ud igen

3 størrelser huller i nettet til at klare fnug i alle størrelser

På grund af nettet med 3 forskellige størrelser af huller bliver alle størrelser fnug trukket ind i det og fjernet effektivt fra stoffet.

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra dit tøj

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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3.4

ud af 5

5

Anmeldelser

1

14/11/2016

France

France

Enfin !

Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Rasoir anti-bouloche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Rasoir anti-bouloche

31/01/2018

Deutschland

Deutschland

Leistung ist gut!

Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

gute Leistung mit Mängel

Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC027/00 Fusselrasierer

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