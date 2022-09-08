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Nyistandsatte
GC2145/20R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
2100 W
110 g dampskud
30 g/min, konstant damp
Keramisk strygesål
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Vores holdbare, keramiske strygesål glider godt på alt tøj, der kan stryges. Den har slip-let-belægning, er ridsefast og nem at holde ren.
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.