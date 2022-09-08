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Nyistandsatte

EasySpeed PlusDampstrygejern

GC2145/20R1

1 pris

Hurtig fra start til slut
EasySpeed Plus gør strygningen hurtigere med kraftige dampskud til at håndtere vanskelige folder, en holdbar keramisk strygesål, der får strygejernet til at glide let samt vores drypstopsystem, som forhindrer lækage. Det er tre nemme måder til hurtigt at få overstået strygningen.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Gør strygningen hurtigere på 3 måder

Hurtig fra start til slut

  • 2100 W

  • 110 g dampskud

  • 30 g/min, konstant damp

  • Keramisk strygesål

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

Den holdbare, keramiske strygesål får strygejernet til at glide nemt

Den holdbare, keramiske strygesål får strygejernet til at glide nemt

Vores holdbare, keramiske strygesål glider godt på alt tøj, der kan stryges. Den har slip-let-belægning, er ridsefast og nem at holde ren.

2100 W for hurtig opvarmning

2100 W for hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Tekniske specifikationer

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