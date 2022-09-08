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  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp
  • Hurtig fjernelse af folder med damp

Udgået

Steam&GoHåndholdt stofdamper

GC310/55

2 Priser

Hurtig fjernelse af folder med damp
Denne håndholdte stofdamper er ideel til udbedringer i sidste øjeblik og til tøj, som er vanskeligt at stryge. Eftersom den er hurtig og nem at anvende, er den det perfekte supplement til dit strygejern.
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Ideel til sart tøj og rejser

Hurtig fjernelse af folder med damp

  • Steam output

  • Damp on-demand

  • Børste

Intet behov for strygebræt

Intet behov for strygebræt

Når du bruger damperen, behøver du ikke et strygebræt, hvilket gør strygningen problemfri.

Automatisk konstant damp leveres af elektrisk pumpe

Automatisk konstant damp leveres af elektrisk pumpe

Elektrisk pumpe giver konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør for et glat resultat

Børstetilbehør for et glat resultat

Brug børstetilbehøret til tykkere tøj som frakker for at få en bedre dampgennemtrængning og et mere jævnt resultat.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679589
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters dampning.