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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC310/55
Steam output
Damp on-demand
Børste
Når du bruger damperen, behøver du ikke et strygebræt, hvilket gør strygningen problemfri.
Elektrisk pumpe giver konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
Brug børstetilbehøret til tykkere tøj som frakker for at få en bedre dampgennemtrængning og et mere jævnt resultat.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters dampning.