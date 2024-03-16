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Azur Dampstrygejern

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AzurDampstrygejern

GC4420/02

Azur Dampstrygejern

Udgået

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 16 March 2024

Et nemmere og mere effektivt strygeresultat opnås ved en kombination af optimal glideevne og kraftig dampproduktion. Dette strygejern fra Philips med SteamGlide-strygesål giver dig begge dele!

  • PDF fil
  • 31 March 2024

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