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Azur Dampstrygejern
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Et nemmere og mere effektivt strygeresultat opnås ved en kombination af optimal glideevne og kraftig dampproduktion. Dette strygejern fra Philips med SteamGlide-strygesål giver dig begge dele!
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Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Fnugfjerner
Påfyldningsbæger
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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