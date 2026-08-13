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Udgået
GC6430
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Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.
Strygejernets ergonomiske design sikrer komfortabel strygning med mindre belastning af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb sikrer en naturlig stilling, så belastningen reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at du undgår den gentagne bevægelse ved at stille strygejernet på højkant. Strygejernet er let (1,2 kg) for at sikre nem og komfortabel strygning.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
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