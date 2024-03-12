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6400 series Dampstation

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Nyd den praktiske kompakte dampstation, og stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.

  • PDF fil
  • 31 March 2024

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