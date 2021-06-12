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  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
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  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning

Udgået

7400 seriesDampstation

GC7430/02

4.2
| (54) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig og effektiv strygning
7400-serien er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og strygejernet er klar til brug på 2 minutter. Dampstrygejernet GC7430/02 med damp under tryk trænger længere ind i stoffet og gør strygningen hurtigere, og den store åbning til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at påfylde vand.
Se alle fordele

Strygejern med 2-minutters lynstart og genopfyldning når som helst

Hurtig og effektiv strygning

  • 4,5 bar

  • ECO

  • 150 g dampskud

Damptryk på op til 4,5 bar for hurtig strygning

Damptryk på op til 4,5 bar for hurtig strygning

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

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Priser

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

54

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

12/06/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Steam iron

We have used the product for 9yrs returned it to be repaired and it’s back as good as new

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use

I really like my Iron as it is so easy to use, just fill up the water tank, switch on and in a couple of minutes it is good to go. It recommends that you empty the tank after every 10 uses, but as it is so easy to empty and descale , I tend to do it almost after each use. Brill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

This is the best steam iron i have ever used, i should have bought a steam genarator years ago but the price always put me off. So fast in heating up, easy to use it just glides over clothes. Even jeans are no hassle. Ironing is one of my pet hates, but i get the ironing done in half the time now. In future i will buy this kind off iron again when needed and will be recommending it to my family and friends.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator

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