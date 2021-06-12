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Udgået
4,5 bar
ECO
150 g dampskud
Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.
Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
Priser
4.2
ud af 5
54
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Nick’s
12/06/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Steam iron
We have used the product for 9yrs returned it to be repaired and it’s back as good as new
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator
nanac
24/07/2012
United Kingdom
This product is easy to use
I really like my Iron as it is so easy to use, just fill up the water tank, switch on and in a couple of minutes it is good to go. It recommends that you empty the tank after every 10 uses, but as it is so easy to empty and descale , I tend to do it almost after each use. Brill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator
TeeJay
02/10/2011
United Kingdom
easy to use
This is the best steam iron i have ever used, i should have bought a steam genarator years ago but the price always put me off. So fast in heating up, easy to use it just glides over clothes. Even jeans are no hassle. Ironing is one of my pet hates, but i get the ironing done in half the time now. In future i will buy this kind off iron again when needed and will be recommending it to my family and friends.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7400 series Pressurised steam generator