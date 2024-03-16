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Manualer og dokumentation

User Manual Philips 7400 series Pressurised steam generator

  • PDF fil, 1.7 MB
  • 16 March 2024

7400-serien er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og strygejernet er klar til brug på 2 minutter. Dampstrygejernet GC7430/02 med damp under tryk trænger længere ind i stoffet og gør strygningen hurtigere, og den store åbning til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at påfylde vand.

  • PDF fil
  • 31 March 2024

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