7400-serien er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og strygejernet er klar til brug på 2 minutter. Dampstrygejernet GC7430/02 med damp under tryk trænger længere ind i stoffet og gør strygningen hurtigere, og den store åbning til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at påfylde vand.