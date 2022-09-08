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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
GCA1000/60
3 x børstehoved
Blå/gul
4 x AA-batteri
Med op til 500 omdrejninger pr. minut leverer Philips Sneaker Cleaner en effektiv rengøring.
Du skal blot gøre børsten våd med vand og sæbe, tænde for Philips Sneaker Cleaner og tørre dine sneakers med et rent håndklæde bagefter.
Vælg svampen, blød eller hård børste til sikker rengøring af det materiale, som dine sneakers er lavet af.
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