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  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
  • Den nemme måde at holde dine sneakers rene på

Sneaker Cleaner

GCA1000/60

2 Priser

Den nemme måde at holde dine sneakers rene på
Philips Sneaker Cleaner er udviklet til at gøre rengøring af dine sneakers nemt og effektivt. Vælg den rigtige børste til dine sneakers, gør børsten våd med vand og sæbe, påfør det på dine sneakers, og de ser friske ud på ingen tid.
Se alle fordele

Inklusive tre børster til forskellige materialer

Den nemme måde at holde dine sneakers rene på

  • 3 x børstehoved

  • Blå/gul

  • 4 x AA-batteri

Den roterende børste renser effektivt

Den roterende børste renser effektivt

Med op til 500 omdrejninger pr. minut leverer Philips Sneaker Cleaner en effektiv rengøring.

Nem at bruge i tre trin

Nem at bruge i tre trin

Du skal blot gøre børsten våd med vand og sæbe, tænde for Philips Sneaker Cleaner og tørre dine sneakers med et rent håndklæde bagefter.

Tre børster til rengøring af forskellige materialer

Tre børster til rengøring af forskellige materialer

Vælg svampen, blød eller hård børste til sikker rengøring af det materiale, som dine sneakers er lavet af.

Tekniske specifikationer

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Priser

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