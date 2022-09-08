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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
GCA2100/20
Sikker for alle stoftyper
USB-oplader
Nem at anvende
Effektiv fjernelse af al slags fnug
Nem tømning
Det specialdesignede skærhoved beskytter sart tøj mod skader med sin 1 mm skærbeskyttelse.
Kan oplades via USB. Op til 90 minutters driftstid med en fuld batteriopladning. En indikatorlampe angiver lavt batteriniveau.
Du skal blot trykke på knappen og barbere dit tøj uden besvær. Det behagelige greb gør den nem at holde i lang tid.
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