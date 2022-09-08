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  • Fnugfjerner til tøj
  • Fnugfjerner til tøj

1000 SeriesFnugfjernere

GCA2100/20

1 pris

Fnugfjerner til tøj
Philips fnugfjerner til tøj fjerner nemt og hurtigt fnuller fra alle typer tøj. Glat alt tøj med et enkelt klik med den nye Philips-fnugfjerner!
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Fnugfri når som helst og hvor som helst!

Fnugfjerner til tøj

  • Sikker for alle stoftyper

  • USB-oplader

  • Nem at anvende

  • Effektiv fjernelse af al slags fnug

  • Nem tømning

Skærhovedet beskytter sart tøj mod skader

Skærhovedet beskytter sart tøj mod skader

Det specialdesignede skærhoved beskytter sart tøj mod skader med sin 1 mm skærbeskyttelse.

Op til 90 minutters driftstid med et fuldt opladet batteri

Op til 90 minutters driftstid med et fuldt opladet batteri

Kan oplades via USB. Op til 90 minutters driftstid med en fuld batteriopladning. En indikatorlampe angiver lavt batteriniveau.

Komfortabelt greb gør den nem at holde i lang tid

Komfortabelt greb gør den nem at holde i lang tid

Du skal blot trykke på knappen og barbere dit tøj uden besvær. Det behagelige greb gør den nem at holde i lang tid.

Tekniske specifikationer

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Priser

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