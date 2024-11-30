Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Knive i rustfrit stål
13 længdeindstillinger
Brug med ledning
Vores Philips-hårklipper med en ny, innovativ kam er udformet, så den forhindrer hår i at sætte sig fast. Så kan du klippe dit hår, fra start til slut, uden afbrydelser.
Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.
De selvslibende stålskær er designet til at være utroligt holdbare. Selv efter fem år skærer de med samme præcision og nøjagtighed som første dag.
4.1
ud af 5
490
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
BaldByChoice
30/11/2024
Danmark
Fremragende produkt
Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!
Fordele
Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Fedest
25/06/2020
Danmark
Bekræftet køber
Virker godt
Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Bekræftet køber
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fordele
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Ulemper
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Hurtigere klipning uden tilstopning – testet på afklippet hår med en længde på op til 19 mm, sammenlignet med kammens forgænger
Klipper dobbelt så hurtigt som Philips-forgængeren