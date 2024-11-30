ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Konstant strøm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm
  • Konstant strøm

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3505/15

4.1
| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Konstant strøm
Bliv klippet hurtigt og nemt. DualCut-teknologi med selvslibende skær klipper dobbelt så hurtigt*. Trim-n-Flow-teknologi er udstyret med en kam, der har til formål at forhindre tilstopning – så du kan færdiggøre din frisure på én gang.
Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Nem klipning

Konstant strøm

  • Knive i rustfrit stål

  • 13 længdeindstillinger

  • Brug med ledning

Trim-n-Flow-teknologi for konstant klipning

Trim-n-Flow-teknologi for konstant klipning

Vores Philips-hårklipper med en ny, innovativ kam er udformet, så den forhindrer hår i at sætte sig fast. Så kan du klippe dit hår, fra start til slut, uden afbrydelser.

Maksimal præcision med dobbelte skær

Maksimal præcision med dobbelte skær

Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.

Få en perfekt, men beskyttende trimning

Få en perfekt, men beskyttende trimning

De selvslibende stålskær er designet til at være utroligt holdbare. Selv efter fem år skærer de med samme præcision og nøjagtighed som første dag.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordele

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordele

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Hurtigere klipning uden tilstopning – testet på afklippet hår med en længde på op til 19 mm, sammenlignet med kammens forgænger

  2. Klipper dobbelt så hurtigt som Philips-forgængeren