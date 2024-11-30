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  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning
  • Konstant strøm, nem klipning

Udgået

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3525/15

4.1
| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Konstant strøm, nem klipning
Med Hairclipper 3000 opnår du en nem, hurtig og jævn klipning, gang på gang. DuraPower-teknologien sikrer, at batteriet holder længe, mens de selvslibende metalskær forbliver lige så skarpe som på dag ét uden oliesmøring
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The world's most preferred electric male grooming brand1

DuraPower-teknologi: øger batteriets levetid

Konstant strøm, nem klipning

  • Selvslibende metalknive

  • 13 længdeindstillinger

  • 45 min. ledningsfri/8 t. opladning

DuraPower-teknologi giver længere batterilevetid

DuraPower-teknologien reducerer friktionen på knivene, hvilket beskytter motoren og batteriet mod overbelastning. På den måde øges levetiden for klipperens batteri.

Selvslibende metalknive

Selvslibende metalknive

Selvslibende metalknive er utroligt holdbare. Selv efter 5 år klipper de lige så godt, som de gjorde den første dag.

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Klip dit hår til nøjagtig den længde, du ønsker. Du skal blot vælge en af de 12 længdeindstillinger mellem 1 mm til 23 mm i trin på 2 mm eller fjerne kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordele

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordele

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 