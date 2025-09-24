Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hårklippere
Alle serier
Hairclipper series 5000 Vaskbar hårklipper
Support
HC5612/15
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Data Act Document
Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Alle (2)
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Hairclipper series 5000& 7000Hårdt etui
Hairclipper 5000/7000Hårkam 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Skærenhed
Hair Clipper 5000/7000Hårkam 2 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Justerbar hårkam 3-15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Justerbar hårkam 16-28 mm
Beardtrimmer series 9000HQ8505-transformer
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig