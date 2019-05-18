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  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
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  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
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  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist
  • Kraftfuldt og præcist

Udgået

Strygejern uden damp

HD1301/22

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Kraftfuldt og præcist
Se præsentabel ud altid! Dette meget kompakte og lette rejsestrygejern gør det muligt at tage et strygejern med overalt. Det, at det kan klappes sammen samt den dobbelte spændingsomskifter gør det nemt at sætte op og bruge.
Se alle fordele

Sammenklappeligt rejsestrygejern

Kraftfuldt og præcist

  • 250 W

  • Non-stick-strygesål

Etui så du nemt kan tage dit strygejern med

Etui så du nemt kan tage dit strygejern med

Etui så du nemt kan tage dit strygejern med hvor som helst.

Indstil selv spændingen

Indstil selv spændingen

Strygesål med non-stick-belægning

Strygesål med non-stick-belægning

Strygesålen på dit Philips-strygegejern er forsynet med en særlig belægning, der gør, at den glider godt på alle slags tekstiler.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

18/05/2019

België

België

Simpel, klein en perfect

Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer

10/10/2011

Nederland

Nederland

handig voor vakantie

Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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