Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
250 W
Non-stick-strygesål
Etui så du nemt kan tage dit strygejern med hvor som helst.
Strygesålen på dit Philips-strygegejern er forsynet med en særlig belægning, der gør, at den glider godt på alle slags tekstiler.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Ricky
18/05/2019
België
Simpel, klein en perfect
Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer
khaled61
10/10/2011
Nederland
handig voor vakantie
Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD1301/02 Droogstrijkijzer