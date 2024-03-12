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Strygejern uden damp
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HD1301/22
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User Manual Philips Dry iron
Se præsentabel ud altid! Dette meget kompakte og lette rejsestrygejern gør det muligt at tage et strygejern med overalt. Det, at det kan klappes sammen samt den dobbelte spændingsomskifter gør det nemt at sætte op og bruge.
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
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