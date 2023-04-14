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  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag
  • Frisk ristet brød hver dag

3000 SeriesPhilips brødrister

HD2511/70

4.4
| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Frisk ristet brød hver dag
Gylden, sprød toast og varmt bagværk, lige som du kan lide det, takket være 8 varmeindstillinger og en praktisk rist til rundstykker eller boller. Brødristeren har et stilfuldt design, der giver et subtilt, moderne præg til ethvert hjem.
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Rundstykker og kager, der altid er ristet, som du kan lide dem.

Frisk ristet brød hver dag

  • Udforsk det komplette morgenmadssæt til 3000 Series

  • Nyd forskellige brødtyper på din måde

  • Stilfuldt design, der giver et moderne touch til ethvert køkken

Fuldt morgenmadssæt tilgængeligt med kedel og kaffemaskine

Fuldt morgenmadssæt tilgængeligt med kedel og kaffemaskine

Udforsk vores komplette morgenmadssæt i 3000 Series med matchende kedel og kaffemaskine. Designet til at starte din dag med stil!

Velsmagende ristet brød, som du kan lide det, med 8 risteindstillinger

Velsmagende ristet brød, som du kan lide det, med 8 risteindstillinger

Nyd perfekt ristet brød på præcis den måde, du kan lide det med 8 indstillinger at vælge imellem. Juster til enhver form for brød — tykt eller tyndt, let ristet eller gyldent, sprødt og brunt.

Ensartet ristet brød med 2 store selvcentrerende åbninger

Ensartet ristet brød med 2 store selvcentrerende åbninger

Giv din morgenmad et løft med flere brødtyper snarere end bare toastbrød! 2 store variable åbninger til en række forskellige brødstørrelser og -typer. Selvcentreringsmekanismen justerer hver skive perfekt i midten af åbningen og giver en ensartet bruning, uanset tykkelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Fordele

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Ulemper

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Fordele

εξαιρετικη συσκευη

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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  • Eksperttips og inspiration.