ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
  • Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret

Viva CollectionBrødrister - 2 skiver, bred brødholder, metal

HD2650/90

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret
Brødrister i metal med selvcentrerende ekstra bred brødholder, der giver en jævn bruning uanset tykkelsen på skiverne. Med forskellige risteindstillinger og integreret brødrist kan du nyde perfekt sprødt ristet brød, varme kager og boller.
Se alle fordele

Bred åbning passer til tykke, tynde, friske eller frosne skiver

Perfekt ristet brød, håndskåret eller maskinskåret

  • Metal

  • Bolleopvarmning til opvarmning af sandwich og croissanter

  • Ekstra brede brødholdere med 8 risteindstillinger

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Aftagelig krummebakke for nem rengøring

Aftagelig krummebakke for nem rengøring

Nem at rengøre takket være den aftagelige krummebakke.

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

17/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλό προϊόν, εύκολο στη χρήση

Όμορφος σχεδιασμός, εύκολη λειτουργία, αρκετές επιλογές ψησίματος Το αποτέλεσμα πολύ καλό

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

22/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετική.

Πολύ καλή τιμή για την ποιότητα που προσφέρει η Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

04/08/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλό προϊόν με ένα μόνο μειονέκτημα.

Το μόνο μείον είναι ότι η διαβάθμιση στον ρυθμιστή χρόνου είναι μάλλον λάθος γιατί ενώ η διαβάθμιση είναι απο το 0 έως το 6 ή 7 αν θυμάμαι καλά οτιδήποτε πάνω απο το 3 βγάζει τις φέτες του ψωμιού καμμένες. Οπότε πρέπει να την δουλεύεις σε πολύ μικρό περιθώριο και δεν βολεύει να θυμάσαι τις ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη ψωμιού γιατί ψάχνεις στο περίπου με ενδιάμεσες τιμές, γεγονός που δυσκολεύει εκτός αν φρυγανιάρεις ένα συγκεκριμένο είδος.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.