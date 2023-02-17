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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Metal
Bolleopvarmning til opvarmning af sandwich og croissanter
Ekstra brede brødholdere med 8 risteindstillinger
Nem at rengøre takket være den aftagelige krummebakke.
Bollerist til opvarmning af boller og croissanter.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
vos2023
17/02/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλό προϊόν, εύκολο στη χρήση
Όμορφος σχεδιασμός, εύκολη λειτουργία, αρκετές επιλογές ψησίματος Το αποτέλεσμα πολύ καλό
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Takis67
22/07/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετική.
Πολύ καλή τιμή για την ποιότητα που προσφέρει η Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
MSakis
04/08/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλό προϊόν με ένα μόνο μειονέκτημα.
Το μόνο μείον είναι ότι η διαβάθμιση στον ρυθμιστή χρόνου είναι μάλλον λάθος γιατί ενώ η διαβάθμιση είναι απο το 0 έως το 6 ή 7 αν θυμάμαι καλά οτιδήποτε πάνω απο το 3 βγάζει τις φέτες του ψωμιού καμμένες. Οπότε πρέπει να την δουλεύεις σε πολύ μικρό περιθώριο και δεν βολεύει να θυμάσαι τις ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη ψωμιού γιατί ψάχνεις στο περίπου με ενδιάμεσες τιμές, γεγονός που δυσκολεύει εκτός αν φρυγανιάρεις ένα συγκεκριμένο είδος.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική