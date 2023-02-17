Το μόνο μείον είναι ότι η διαβάθμιση στον ρυθμιστή χρόνου είναι μάλλον λάθος γιατί ενώ η διαβάθμιση είναι απο το 0 έως το 6 ή 7 αν θυμάμαι καλά οτιδήποτε πάνω απο το 3 βγάζει τις φέτες του ψωμιού καμμένες. Οπότε πρέπει να την δουλεύεις σε πολύ μικρό περιθώριο και δεν βολεύει να θυμάσαι τις ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη ψωμιού γιατί ψάχνεις στο περίπου με ενδιάμεσες τιμές, γεγονός που δυσκολεύει εκτός αν φρυγανιάρεις ένα συγκεκριμένο είδος.