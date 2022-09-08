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  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris
  • Kompakt design til perfekte og luftige ris

3000 SeriesMiniriskoger

HD3080/80

Kompakt design til perfekte og luftige ris
Tilbered perfekte, luftige ris på den nemme måde med 5 forudindstillede programmer til forskellige typer ris. Philips 3000 Series Miniriskoger har den helt rigtige størrelse til små familier og kan nemt opbevares i et hvilket som helst køkkenskab.
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Velegnet til 1-3 personer

Kompakt design til perfekte og luftige ris

  • Kompakt (0,54 l rå ris)

  • 400 W

  • Sort

  • 5 forudindstillede programmer

Miniriskoger til små familier

Miniriskoger til små familier

Med plads til op til 0,54 liter tørre ris har miniriskogeren den perfekte kapacitet til små familier og kan nemt opbevares i ethvert køkkenskab.

5 forudindstillede programmer til forskellige typer ris

5 forudindstillede programmer til forskellige typer ris

Tilbered hvide og brune ris eller sushiris med et enkelt tryk på en knap. Kan også bruges til grød – har også Fast Cook.

5-lags inderskål med slip-let-belægning af Bakuhanseki-sten

5-lags inderskål med slip-let-belægning af Bakuhanseki-sten

Den robuste inderskål med 5 lag opvarmes jævnt med en belægning, der er fremstillet af mineralrig Maifan-sten, så risen ikke sætter sig fast og skålen bliver ridset.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Tilberedningstiden er ca. 30 minutter baseret på test med 1 kop kortkornet ris. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af faktorer som ristype, rismængde og tilberedningsforhold.