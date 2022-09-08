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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD3080/80
Kompakt (0,54 l rå ris)
400 W
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5 forudindstillede programmer
Med plads til op til 0,54 liter tørre ris har miniriskogeren den perfekte kapacitet til små familier og kan nemt opbevares i ethvert køkkenskab.
Tilbered hvide og brune ris eller sushiris med et enkelt tryk på en knap. Kan også bruges til grød – har også Fast Cook.
Den robuste inderskål med 5 lag opvarmes jævnt med en belægning, der er fremstillet af mineralrig Maifan-sten, så risen ikke sætter sig fast og skålen bliver ridset.
Anmeldelser
Tilberedningstiden er ca. 30 minutter baseret på test med 1 kop kortkornet ris. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af faktorer som ristype, rismængde og tilberedningsforhold.