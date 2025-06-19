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HD3093/80
Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
Tilbered perfekte, luftige ris på den nemme måde med 8 forudindstillede programmer til forskellige typer ris med mere. Philips Mini 3000 Series Riskoger har den helt rigtige størrelse til små familier og kan nemt opbevares i et hvilket som helst køkkenskab.
Kompakt (0,85 l rå ris)
600 W
Sort og sølv
8 forudindstillede programmer
Med plads til op til 0,85 liter tørre ris har miniriskogeren den perfekte kapacitet til små familier og kan nemt opbevares i ethvert køkkenskab.
Tilbered hvide og brune ris eller sushiris med et enkelt tryk på en knap. Kan også bruges til grød, suppe med mere.
Inderskålen skål med 4 lag opvarmes jævnt med en slip-let-belægning for lang holdbarhed.
4.4
ud af 5
34
Anmeldelser
hegedovlandh_2328
19/06/2025
Norge
Veldig bra apparat til middagslaging
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
benjaminp17_6714
29/05/2025
Norge
Fin og kompakt riskoker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
ausrab5_9588
15/05/2025
Norge
Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series
Tilberedningstiden er ca. 30 minutter baseret på test med 1 kop kortkornet ris. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af faktorer som ristype, rismængde og tilberedningsforhold.