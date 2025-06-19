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  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere
  • Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere

3000 SeriesMiniriskoger

HD3093/80

4.4

| (34) Anmeldelser

Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere

Tilbered perfekte, luftige ris på den nemme måde med 8 forudindstillede programmer til forskellige typer ris med mere. Philips Mini 3000 Series Riskoger har den helt rigtige størrelse til små familier og kan nemt opbevares i et hvilket som helst køkkenskab.

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Velegnet til 2-3 personer

Kompakt og alsidig til perfekte ris med mere

  • Kompakt (0,85 l rå ris)

  • 600 W

  • Sort og sølv

  • 8 forudindstillede programmer

Kompakt design til små familier

Kompakt design til små familier

Med plads til op til 0,85 liter tørre ris har miniriskogeren den perfekte kapacitet til små familier og kan nemt opbevares i ethvert køkkenskab.

8 forudindstillede programmer til ris med mere

8 forudindstillede programmer til ris med mere

Tilbered hvide og brune ris eller sushiris med et enkelt tryk på en knap. Kan også bruges til grød, suppe med mere.

Slip-let-belægning, så risen ikke sidder fast og skålen ikke bliver ridset

Slip-let-belægning, så risen ikke sidder fast og skålen ikke bliver ridset

Inderskålen skål med 4 lag opvarmes jævnt med en slip-let-belægning for lang holdbarhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.4

ud af 5

34

Anmeldelser

2
1

19/06/2025

Norge

Norge

Veldig bra apparat til middagslaging

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

29/05/2025

Norge

Norge

Fin og kompakt riskoker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

15/05/2025

Norge

Norge

Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Tilberedningstiden er ca. 30 minutter baseret på test med 1 kop kortkornet ris. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af faktorer som ristype, rismængde og tilberedningsforhold.