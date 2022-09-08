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  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
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  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061

EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed

HD5061/01

Til vedligeholdelse af din espressomaskine

Med smørefedtet fra Philips i denne tube kan du holde bryggeenheden i din espressomaskine i perfekt stand. Fedtet er helt fødevaresikkert.

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Kompatible produkter
Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1220/00R1

Series 4300

Series 4300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP4346/71R1

Xelsis

Xelsis
Fuldautomatisk espressomaskine

SM7683/10R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1224/00R1

Series 3300

Series 3300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP3323/90R1

Series 3300

Series 3300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP3324/40R1

Series 3300

Series 3300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP3329/70R1

Fedt til Saeco-, Philips- og Gaggia-espressomaskiner

Til vedligeholdelse af din espressomaskine

  • til Saeco-espressomaskiner

  • til Philips-espressomaskiner

  • til Gaggia-espressomaskiner

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