Senseo-kaffepudemaskiner er ideelle, hvis du vil nyde en hurtig kop kaffe alene eller sammen med en ven. Senseo-maskiner tilbyder et bredt udvalg af kaffe med 18 forskellige slags puder - så der er noget for enhver smag. For dem, der drikker mere, eller for grupper, der elsker smagen af drypkaffe, kan en Philips-drypkaffemaskine levere den varme kaffe - kop efter kop. Kaffemaskiner med indbygget termokande holder varmen og aromaen i timevis. Kanden kan også lukkes efter brygning, så du kan tage den med overalt, hvor du gerne vil nyde din kaffe. Hvis du elsker det bekvemme ved at lave en kop ved et tryk på en knap men også vil kunne lave en kande drypkaffe, gør Senseo Switch dig i stand til begge dele med én og samme maskine. Med en række innovative funktioner tilbereder Philips' kaffemaskiner kaffespecialiteter, som du kan nyde alene, med en ven eller med hele familien.