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  • Nyd din kaffe, helt enkelt
  • Nyd din kaffe, helt enkelt

Udgået

SENSEO® OriginalKaffepudemaskine

HD7812/50

4.1

| (96) Anmeldelser

Nyd din kaffe, helt enkelt

Fantastisk kaffe med et tryk på en knap! SENSEO® Original-kaffemaskinen er nem at bruge med de særligt udviklede SENSEO®-kaffepuder.

Se alle fordele

med SENSEO® Original-kaffepudemaskinen

Nyd din kaffe, helt enkelt

  • 2 kopper kaffe på én gang

  • Sølvfarvet

Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen

Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen

Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et minut.

Auto-sluk efter 60 minutter sparer energi

Auto-sluk efter 60 minutter sparer energi

Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk efter 60 minutter, så du kan spare på strømmen.

Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet

Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet

Det brede SENSEO®-kaffeudvalg og det enestående SENSEO®-bryggesystem sørger for, at den perfekte kop kaffe altid bliver serveret med et aromatisk og lækkert skumlag - bevis på fantastisk smag og kvalitet.

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

96

Anmeldelser

17/12/2015

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Habe diese Padmaschine als Tauschgerät von dem Philips Service erhalten

Meine Maschine kam Rechtzeitig zu unserer Wichtelparty am 12.12.2015. Sie hat die besten Dienste geleistet. Meine 11 Gäste waren auch von der modernen Farbe *weiß mit orange* sehr begeistert. Schröder, Klaus D. aus München

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach guter Kaffee

Als Singlehaushalt rentiert sich für mich keine "normale" Kaffeemaschine. Deshalb habe ich mich für die Senseo entschieden und sie hat meine Erwartungen voll erfüllt. Sie ist kinderleicht zu bedienen, der Kaffee ist gut und die Reinigung ist auch kein Hexenwerk. Jetzt muß ich in dieser riesigen Auswahl an Kaffeepads nur noch "meinen" Kaffee finden... Aber die Suche macht Spaß!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Good product for the office

You can always have a fast delicious cup of coffee when you need it the most. And you never know when visitors will show up. Always good to have extra pads of all flavors. Something to please everyone. I also have one at home for afternoon coffee attacks. It's always fresh and hot so it doesn't have time to taste bitter like a full pot.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine

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