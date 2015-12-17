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Udgået
HD7812/50
Nyd din kaffe, helt enkelt
Fantastisk kaffe med et tryk på en knap! SENSEO® Original-kaffemaskinen er nem at bruge med de særligt udviklede SENSEO®-kaffepuder.
2 kopper kaffe på én gang
Sølvfarvet
Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et minut.
Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk efter 60 minutter, så du kan spare på strømmen.
Det brede SENSEO®-kaffeudvalg og det enestående SENSEO®-bryggesystem sørger for, at den perfekte kop kaffe altid bliver serveret med et aromatisk og lækkert skumlag - bevis på fantastisk smag og kvalitet.
4.1
ud af 5
96
Anmeldelser
Monte4000
17/12/2015
Deutschland
Bekræftet køber
Habe diese Padmaschine als Tauschgerät von dem Philips Service erhalten
Meine Maschine kam Rechtzeitig zu unserer Wichtelparty am 12.12.2015. Sie hat die besten Dienste geleistet. Meine 11 Gäste waren auch von der modernen Farbe *weiß mit orange* sehr begeistert. Schröder, Klaus D. aus München
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine
Summi
08/05/2012
Deutschland
Einfach guter Kaffee
Als Singlehaushalt rentiert sich für mich keine "normale" Kaffeemaschine. Deshalb habe ich mich für die Senseo entschieden und sie hat meine Erwartungen voll erfüllt. Sie ist kinderleicht zu bedienen, der Kaffee ist gut und die Reinigung ist auch kein Hexenwerk. Jetzt muß ich in dieser riesigen Auswahl an Kaffeepads nur noch "meinen" Kaffee finden... Aber die Suche macht Spaß!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine
Cabrio
08/05/2012
Deutschland
Good product for the office
You can always have a fast delicious cup of coffee when you need it the most. And you never know when visitors will show up. Always good to have extra pads of all flavors. Something to please everyone. I also have one at home for afternoon coffee attacks. It's always fresh and hot so it doesn't have time to taste bitter like a full pot.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7812/50 Kaffeepadmaschine