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Nyistandsatte
HD9220/20R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Lavt fedtforbrug
Multicooker
Sort
800 g
Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør det muligt for dig at stege, bage, riste og grille de mest velsmagende snacks og måltider med mindre fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp af en smule eller ingen olie! Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også mindre lugt end konventionelle frituregryder, den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!
Philips Airfryers enestående design, der kombinerer hurtigt cirkulerende fuldt opvarmet luft, søstjerneform og optimal opvarmning, giver dig mulighed for at tilberede en række velsmagende retter hurtigere, nemmere og sundere uden nødvendigvis at tilsætte olie.
Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til 200 grader. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!