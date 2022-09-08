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  • Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt!*
  • Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt!*

Nyistandsatte

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20R1

Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt!*
Philips' unikke Rapid Air-teknologi lader dig stege med luft, så du kan lave mad, der er sprødt på ydersiden og mørt på indersiden. Lidt eller ingen olie er påkrævet til at sikre perfekt tekstur og lækre resultater!
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt!*

  • Lavt fedtforbrug

  • Multicooker

  • Sort

  • 800 g

Rapid Air-teknologi giver sundere friturestegning

Rapid Air-teknologi giver sundere friturestegning

Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør det muligt for dig at stege, bage, riste og grille de mest velsmagende snacks og måltider med mindre fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp af en smule eller ingen olie! Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også mindre lugt end konventionelle frituregryder, den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!

Enestående design giver lækre og fedtfattige kogningsresultater

Enestående design giver lækre og fedtfattige kogningsresultater

Philips Airfryers enestående design, der kombinerer hurtigt cirkulerende fuldt opvarmet luft, søstjerneform og optimal opvarmning, giver dig mulighed for at tilberede en række velsmagende retter hurtigere, nemmere og sundere uden nødvendigvis at tilsætte olie.

Justerbar betjening af tid og temperatur

Justerbar betjening af tid og temperatur

Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til 200 grader. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!

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