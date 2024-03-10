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Viva Collection Airfryer
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HD9220/20R1
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User Manual Philips Viva Collection Airfryer HD9229
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Alle (12)
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Airfryer-tilbehørCompact Party Master Kit
Airfryer-tilbehørBaking Kit L
Premium CompactLåg
Premium CompactQuickClean kurv
Premium CompactTrådnetbund
Viva CollectionTilbehør til opdeling af fødevarer
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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