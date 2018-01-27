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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt!*
Philips' unikke Rapid Air-teknologi lader dig stege med luft, så du kan lave mad, der er sprødt på ydersiden og mørt på indersiden. Lidt eller ingen olie er påkrævet til at sikre perfekt tekstur og lækre resultater!
Lavt fedtforbrug
Multicooker
Hvid/lilla
800 g
Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør det muligt for dig at stege, bage, riste og grille de mest velsmagende snacks og måltider med mindre fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp af en smule eller ingen olie! Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også mindre lugt end konventionelle frituregryder, den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!
Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til 200 grader. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!
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4.5
ud af 5
545
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Husmor
27/01/2018
Sverige
Enkel och mycket användbar maskin
Gillar verkligen airfryer för hur snabbt den blir varm, för snabbheten maten bereds på. Att det går att göra god mat utan mycket fett är ju också ett plus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/40 Airfryer
FannyN
23/05/2017
Sverige
Underbart god mat!
Mycket bra på alla sätt. Lätt att använda och det blir fantastiskt resultat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Ingeborg
01/05/2017
Sverige
Man ska ha husvagn
Superenkel att använda och perfekt resultat varje gång. Allt (nästan....) man gör i en varmluftsugn kan man använda Airfryern till och med ett minimum av matfett. En receptbok följer med (tyvärr inte på svenska) men jag har hittat massor med recept på nätet. Den här "lilla kompisen" får följa med till campingen i sommar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.