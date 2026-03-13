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HD9220/40
Udgået
Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Skal jeg forvarme min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Hvor meget mad kan jeg tilberede i min Philips Airfryer?
Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Sådan rengør du din Philips Airfryer
Hvordan får jeg HomeID-appen?
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke