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  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid
  • Nyd varme drikke på ingen tid

3000 SeriesKedel - 1,7 liter, familiestørrelse, sort

HD9318/20

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Nyd varme drikke på ingen tid
Med den nye Philips-elkedel i plast med en kapacitet på 1,7 l, automatisk åbning af låg og lysindikator kan du på ingen tid nemt lave din yndlingsdrik.
Se alle fordele

Familiestørrelse med 1,7 l kapacitet, perfekt for alle

Nyd varme drikke på ingen tid

  • 1,7 l

  • Låg med fjederlukkemekanisme

  • Lysindikator

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med automatisk slukning, når vandet er klar.

Indikatoren lyser, når elkedlen er tændt

Indikatoren lyser, når elkedlen er tændt

Elegant lysindikator integreret i tænd/sluk-kontakten lyser, når elkedlen er tændt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

15/11/2021

Portugal

Portugal

Ótimo para a função

Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.

Fordele

Design e eficacia

Ulemper

Barulho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

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