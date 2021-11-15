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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
1,7 l
Låg med fjederlukkemekanisme
Lysindikator
Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.
Multisikkerhedssystem mod tørkogning med automatisk slukning, når vandet er klar.
Elegant lysindikator integreret i tænd/sluk-kontakten lyser, når elkedlen er tændt.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Barraz10
15/11/2021
Portugal
Ótimo para a função
Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.
Fordele
Design e eficacia
Ulemper
Barulho
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto