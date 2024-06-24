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  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*
  • Den sundere måde at friturestege på*

Udgået

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

3.8
| (17) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Den sundere måde at friturestege på*
Philips Airfryer XXL anvender varmluft for at tilberede familiens yndlingsretter på en sundere måde med kun lidt eller slet ingen tilsat olie. Den nye Twin TurboStar-teknik er udviklet for at reducere mængden af mættet fedt, som naturligt frigøres fra ingredienserne under tilberedningen. Overskuddet af fedt fra f.eks. svinekød og kylling opfanges af fedtreduceringsfunktionen i stedet for at havne i din mave. Nyd et sprødt, friturestegt resultat med færre kalorier.
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AirFryer XXL Tilbehørssæt

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HD9950/00R1

AirFryer XXL Tilbehørskit

AirFryer XXL Tilbehørskit
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HD9952/00R1

Airfryer-tilbehør

Airfryer-tilbehør
Bagekit XXL

HD9957/00R1

Airfryer-tilbehør

Airfryer-tilbehør
Grill Kit XXL

HD9959/00R1

HD9952/00R0

HD9952/00R0

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Trådnetbund

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Kurv til hurtig rengøring sort/kobber

CP1785/01

Med innovativ teknik, som reducerer det mættede fedt

Den sundere måde at friturestege på*

  • Vores mest kraftfulde Airfryer

  • 1,4 kg op til 6 personer

  • Ingen forvarmning kræves

fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt

fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt

Spis sundere retter, hvor overskydende fedt er fjernet fra maden. Philips Airfryer har fedtfjernende teknologi, der adskiller og opsamler overskydende fedt. Nyd lækker mad, som er sprød udvendig og mør indeni med maksimal smag og minimalt fedt.

XXL familiestørrelse passer til en hel kylling eller 1,4 kg pommes frites

XXL familiestørrelse passer til en hel kylling eller 1,4 kg pommes frites

Ja, du kan tilberede måltider til hele familien i den nye Airfryer XXL. Den store kapacitet gør det nemt at tilberede et stort, lækkert måltid. Du kan tilberede en hel kylling eller endda op til 1,4 kg pommes frites for at mætte sultne familiemedlemmer eller venner. Servér op til seks portioner med den store pande med en kapacitet på 7,3 l.

Holde varm-tilstand, der giver fleksibel serveringstid

Holde varm-tilstand, der giver fleksibel serveringstid

Med vores funktion til at holde maden varm kan du nyde dit måltid, når du er klar. Den holder din mad varm ved den ideelle temperatur i op til 30 minutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

17

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

3

24/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια

Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

21/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτα βολικό!

Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!

Fordele

Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες

Ulemper

Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

18/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικο

η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok

  2. Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i kurven med 7 gange sammenlignet med luftstrømshastigheden i en Philips Viva AirFryer med flad bund

  3. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  4. Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.