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Udgået
HD9951/00R1
HD9953/00R1
HD9950/00R1
HD9952/00R1
HD9957/00R1
HD9959/00R1
HD9952/00R0
CP0627/01
CP1183/01
CP1785/01
Vores mest kraftfulde Airfryer
1,4 kg op til 6 personer
Ingen forvarmning kræves
Spis sundere retter, hvor overskydende fedt er fjernet fra maden. Philips Airfryer har fedtfjernende teknologi, der adskiller og opsamler overskydende fedt. Nyd lækker mad, som er sprød udvendig og mør indeni med maksimal smag og minimalt fedt.
Ja, du kan tilberede måltider til hele familien i den nye Airfryer XXL. Den store kapacitet gør det nemt at tilberede et stort, lækkert måltid. Du kan tilberede en hel kylling eller endda op til 1,4 kg pommes frites for at mætte sultne familiemedlemmer eller venner. Servér op til seks portioner med den store pande med en kapacitet på 7,3 l.
Med vores funktion til at holde maden varm kan du nyde dit måltid, når du er klar. Den holder din mad varm ved den ideelle temperatur i op til 30 minutter.
3.8
ud af 5
17
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Maggie24
24/06/2024
Ελλάδα
Τέλεια
Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
AnnaSissy13
21/11/2022
Ελλάδα
Απίστευτα βολικό!
Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!
Fordele
Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες
Ulemper
Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
πεχα
18/11/2022
Ελλάδα
εξαιρετικο
η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok
Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i kurven med 7 gange sammenlignet med luftstrømshastigheden i en Philips Viva AirFryer med flad bund
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.