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Udgået
HP3641
650 W
Halvkrops-behandling
63,5 cm høj
Philips InfraCare HP3643 er optimeret til effektiv smertebehandling af områder på 60 x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre og nakken eller lår. InfraCare indeholder innovativ, infrarød halogenlampeteknologi. Specialoptikken, filteret og den kraftige halogenlampe på 650 W er optimeret, hvilket muliggør halvkropsbehandling (ca. 60 x 40 cm) og giver endnu mere behagelig varme, da den infrarøde varme fordeles mere jævnt over hele behandlingsområdet.
InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halv-kropsbehandling og i forskellige situationer (f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens maksimale fleksibilitet. Udover højdejusteringen kan lampekabinettet nemt placeres til optimal behandling af den ønskede kropszone ved at dreje lampekabinettet i vandret eller lodret position (venstre/højre 90 grader) og ved at vippe det op eller ned (45 grader).
Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
Fornøyd123
02/11/2015
Norge
Gjør underverker for vond muskulatur!
Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrarød lampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrarød lampe
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Fordele
variable control
Ulemper
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrared lamp
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare Infrarotlampe