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Udgået

InfraCare infrarød lampe

HP3641

4.1
| (7) Anmeldelser
Effektiv smertelindring
Philips InfraCare giver effektiv smertelindring til muskler og led. Dens infrarøde varme på 650 W er yderst behagelig og trænger dybt ind i huden, stimulerer blodcirkulationen og giver en effektiv lindring på kropsområder på 60 x 40 cm.
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Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 650 W

  • Halvkrops-behandling

  • 63,5 cm høj

650 W infrarød halogenlampe

650 W infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP3643 er optimeret til effektiv smertebehandling af områder på 60 x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre og nakken eller lår. InfraCare indeholder innovativ, infrarød halogenlampeteknologi. Specialoptikken, filteret og den kraftige halogenlampe på 650 W er optimeret, hvilket muliggør halvkropsbehandling (ca. 60 x 40 cm) og giver endnu mere behagelig varme, da den infrarøde varme fordeles mere jævnt over hele behandlingsområdet.

Justérbar vinkel med rotation

Justérbar vinkel med rotation

InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halv-kropsbehandling og i forskellige situationer (f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens maksimale fleksibilitet. Udover højdejusteringen kan lampekabinettet nemt placeres til optimal behandling af den ønskede kropszone ved at dreje lampekabinettet i vandret eller lodret position (venstre/højre 90 grader) og ved at vippe det op eller ned (45 grader).

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

7

Anmeldelser

4
3
1

02/11/2015

Norge

Norge

Gjør underverker for vond muskulatur!

Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrarød lampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrarød lampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Fordele

variable control

Ulemper

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrared lamp

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare infrared lamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3641 InfraCare Infrarotlampe

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