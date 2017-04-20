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SatinShave EssentialSkånsom og effektiv hårfjerning

HP6341/00

4

| (139) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud

Med denne alsidige ladyshaver kan du barbere dig overalt på kroppen hurtigt, nemt og sikkert. Barberbladene kommer aldrig i kontakt med huden, hvilket gør, at du undgår snitsår samt irriteret og følsom hud.

Se alle fordele

Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud

  • Konturfølgende barberblade

  • Enkeltfolieshaver

  • Batteridrevet

Sikkert barberingssystem til ultimativ hudbeskyttelse

Sikkert barberingssystem til ultimativ hudbeskyttelse

Det blide og lille skær beskytter din hud og efterlader den blød og dejlig

Profileret, ergonomiske greb

Profileret, ergonomiske greb

Til behagelig håndtering

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Skånsom og behagelig brug under bruseren eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer optimal våd og tør brug.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

139

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

20/04/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Bekræftet køber

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

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