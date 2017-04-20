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Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud
Med denne alsidige ladyshaver kan du barbere dig overalt på kroppen hurtigt, nemt og sikkert. Barberbladene kommer aldrig i kontakt med huden, hvilket gør, at du undgår snitsår samt irriteret og følsom hud.
Konturfølgende barberblade
Enkeltfolieshaver
Batteridrevet
Det blide og lille skær beskytter din hud og efterlader den blød og dejlig
Til behagelig håndtering
Skånsom og behagelig brug under bruseren eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer optimal våd og tør brug.
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4.0
ud af 5
139
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Solbader
20/04/2017
Norge
Bekræftet køber
Veldig godt produkt
Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Lenalu66
26/11/2015
Norge
Bekræftet køber
Heilt utmerka..
Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
ulam
09/11/2018
United Kingdom
Great little shaver
I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver