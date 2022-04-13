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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Support
HP6341/00
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
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