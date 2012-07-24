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Udgået
HP6400/00
Ben
Epilatoren er udstyret med et effektivt epileringssystem og efterlader huden glat og stubbefri i ugevis
Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!
Ekstra hastighedsindstilling til tynde hår og steder, der er svære at nå
3.9
ud af 5
10
Anmeldelser
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Fordele
Langlebiges Produkt
Ulemper
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle