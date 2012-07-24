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  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe
  • Glæd dig over glatte ben - længe

Udgået

SatinelleEpilator Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Anmeldelser
Glæd dig over glatte ben - længe
Nyd glat hud på benene længe med denne epilator fra Philips. Fjerner hår ved roden, så du får ultimativ hårfjerning og hårfri ben i op til fire uger.
Se alle fordele

Hurtig og effektiv epilator

Glæd dig over glatte ben - længe

  • Ben

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud med rod

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud med rod

Epilatoren er udstyret med et effektivt epileringssystem og efterlader huden glat og stubbefri i ugevis

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!

To hastighedsindstillinger til blid epilering og maks. ydelse

To hastighedsindstillinger til blid epilering og maks. ydelse

Ekstra hastighedsindstilling til tynde hår og steder, der er svære at nå

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

10

Anmeldelser

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Fordele

Langlebiges Produkt

Ulemper

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

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  • Eksperttips og inspiration.