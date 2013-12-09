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Udgået
Hele kroppen, med skær
Når du foretager cirkelbevægelser med eksfolieringshandsken, masserer du forsigtigt huden og fjerner samtidig døde hudceller. Det giver smuk, jævn hud og reducerer indgroede hår
Løfter selv de korte hår for en ekstra tæt epilering og får huden til at slappe af, så du på samme tid får en mere nænsom hårfjerning.
Og de allergivenlige diske sikrer optimal hygiejne.
4.0
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Vero11
24/10/2012
België
Bekræftet køber
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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