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  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud
  • Altid glat hud

Udgået

SatinelleEpilator

HP6512

4
| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Altid glat hud
Prøv epilering med dette nye Philips-epilatorsystem, der fjerner hår ved rødderne, så du får glat hud i ugevis (ikke dage), og er mildt mod huden. Udstyret med et enestående udvalg af tilbehør til førstegangsbrugere, så de kan opnå de bedste resultater
Se alle fordele

Hårfjerning, der holder i ugevis, samt plejer din hud

Altid glat hud

  • Hele kroppen, med skær

Eksfolier mellem epileringer

Eksfolier mellem epileringer

Når du foretager cirkelbevægelser med eksfolieringshandsken, masserer du forsigtigt huden og fjerner samtidig døde hudceller. Det giver smuk, jævn hud og reducerer indgroede hår

Hårløftnings- og massagetilbehør

Hårløftnings- og massagetilbehør

Løfter selv de korte hår for en ekstra tæt epilering og får huden til at slappe af, så du på samme tid får en mere nænsom hårfjerning.

Dette epileringssystem fjerner hår på helt ned til 0,5 mm

Dette epileringssystem fjerner hår på helt ned til 0,5 mm

Og de allergivenlige diske sikrer optimal hygiejne.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Bekræftet køber

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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