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Udgået

SatinSoftEpilator

HP6519/01

3.8

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Nyd følelsen af satin

Philips SatinSoft-epilator med Skin Care-system beskytter huden mod trækken og maksimerer hygiejnen. Med kappe til følsomme områder.

Se alle fordele

Epilator med Skin Care-system

Nyd følelsen af satin

  • SkinCare-system

  • Kappe til sensitive områder

Eksfolieringsbørste til at afsløre endnu mere strålende hud.

Eksfolieringsbørste til at afsløre endnu mere strålende hud.

Unikt Philips-design, som indeholder allergivenlige børstehår for optimal hygiejne. Passer perfekt i din hånd for optimal håndtering under alle forhold og kan bruges våd og tør.

Vibrerende massagestav stimulerer huden

Vibrerende massagestav stimulerer huden

Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering.

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne hår uden at trække i huden.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

20/12/2013

España

España

perfecta!

me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora

02/07/2013

España

España

excelentes resultados

Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora

20/05/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Buon prodotto

Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Epilatore

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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