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Udgået
Nyd følelsen af satin
Philips SatinSoft-epilator med Skin Care-system beskytter huden mod trækken og maksimerer hygiejnen. Med kappe til følsomme områder.
SkinCare-system
Kappe til sensitive områder
Unikt Philips-design, som indeholder allergivenlige børstehår for optimal hygiejne. Passer perfekt i din hånd for optimal håndtering under alle forhold og kan bruges våd og tør.
Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering.
Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne hår uden at trække i huden.
3.8
ud af 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Bekræftet køber
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinSoft HP6519/01 Epilatore