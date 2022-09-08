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Udgået

hårtørrer

HP8116/00

1 pris

Bedre pleje til dit hår

Bevar kontrollen over hårtørringsoplevelsen med den nye 1400 W Care & Control

Se alle fordele

Care & Control-hårtørrer

Bedre pleje til dit hår

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Sammenfoldelig

1400 W hurtig og nænsom tørring

1400 W hurtig og nænsom tørring

Denne 1400 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-612375

Anmeldelser

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