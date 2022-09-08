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Udgået
HP8116/00
Bedre pleje til dit hår
Bevar kontrollen over hårtørringsoplevelsen med den nye 1400 W Care & Control
1400 W
Care&Control
Sammenfoldelig
Denne 1400 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.
Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.
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