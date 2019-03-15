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Udgået
Nem glatning og glans
De længere plader på Essential Care-glatjernet, der er særligt udformet til hurtig og nem brug, giver dig mulighed for hurtigere at få det glatte look, du ønsker, mens det samtidig er skånsomt mod dit hår.
Længere plader (100 mm)
210 C professionel temperatur
Keramiske plader
De længere plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.
Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.
Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 60 sekunder
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Bekræftet køber
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care
Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care