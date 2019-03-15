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Udgået

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Nem glatning og glans

De længere plader på Essential Care-glatjernet, der er særligt udformet til hurtig og nem brug, giver dig mulighed for hurtigere at få det glatte look, du ønsker, mens det samtidig er skånsomt mod dit hår.

Se alle fordele

med 100 mm lange plader

Nem glatning og glans

  • Længere plader (100 mm)

  • 210 C professionel temperatur

  • Keramiske plader

Lange plader til hurtig og nem glatning

Lange plader til hurtig og nem glatning

De længere plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

210°C professionel varme giver perfekte resultater

210°C professionel varme giver perfekte resultater

Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 60 sekunder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

18/12/2015

France

France

Bekræftet køber

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

15/04/2016

France

France

Bon produit

[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8319/00 Essential Care

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