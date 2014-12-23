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Udgået
Nem glatning med ionglans
De længere plader på Essential Care-glatjernet med ionisk pleje, der er særligt udformet til hurtig og nem brug, giver dig mulighed for hurtigere at få det glatte, skinnende look, du ønsker, mens det samtidig er skånsomt mod dit hår.
Længere keramiske plader (100 mm)
210 C professionel temperatur
Ionisk behandling
De længere plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.
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4.6
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/03 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/03 Straightener
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Bekræftet køber
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion