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Udgået

Essential Care ion

HP8320/00

4.6

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nem glatning med ionglans

De længere plader på Essential Care-glatjernet med ionisk pleje, der er særligt udformet til hurtig og nem brug, giver dig mulighed for hurtigere at få det glatte, skinnende look, du ønsker, mens det samtidig er skånsomt mod dit hår.

Se alle fordele

med 100 mm lange plader

Nem glatning med ionglans

  • Længere keramiske plader (100 mm)

  • 210 C professionel temperatur

  • Ionisk behandling

Lange plader til hurtig og nem glatning

Lange plader til hurtig og nem glatning

De længere plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

210°C professionel varme giver perfekte resultater

210°C professionel varme giver perfekte resultater

Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/03 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/03 Straightener

21/12/2015

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8320/00 Essential Care ion

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