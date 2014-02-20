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Udgået
3 x mere skånsom mod dit hår
Det nye Philips Care & Control-glattejern gør det muligt at skabe den glatte frisure, du ønsker, på en mere skånsom måde for dit hår. 3 x mere skånsom glatning takket være ionisk behandling, silkeglatte keramiske plader og digital temperaturkontrol
Keramiske plader
Temperatur 130 - 200 C
Ionisk behandling
Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Keramik er mikroskopisk glat og holdbart fra naturens side, og derfor er det et af de bedste materialer til glatteplader. SilkySmooth-pladerne er omhyggeligt fremstillet til at forbedre glideevnen og plejeegenskaberne i keramikken, så du får perfekt skinnende hår.
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4.8
ud af 5
17
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
trollkjerring
29/09/2013
Deutschland
Dieses Produkt ist super
Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Biba666
30/04/2013
Deutschland
perfekt!
Der HP8345 von Philips ist nicht nur ein reines Glätteisen, er ist auch für Locken und Wellen super geeignet. Dank seiner speziellen SilkySmooth-Keramikplatten gleitet er richtig schön sanft durch das Haar und ist möglichst schonend. Besonders gut gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion, die dafür sorgt dass die Haare sich nicht statisch aufladen und wunderschön glänzen. Das Glätteisen hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Tastensperre eingebaut, damit man während der Benutzung nicht aus Versehen die Temperatur umstellen kann. Das ist mir einmal bei meinem alten Glätteisen passiert, und das Ergebnis war wirklich unschön. Die Spitze bleibt durch die spezielle Beschichtung schön kühl, sodass man sich nicht die Finger verbrennt wenn man mal beide Hände braucht. Das einzige was mich bis jetzt stört ist, dass der Philips-Schriftzug auf dem Gerät sich schon jetzt ablöst, obwohl ich nur ein oder zwei Mal mit dem Finger darüber gerieben habe. Aber das tut der Funktion ja keinen Abbruch sondern stört eher mich als Ästhet.. ;-) Was soll ich noch sagen? 1,8m Kabel, ein wunderschönes Design, kinderleichte Handhabung.. Ich bin absolut begeistert!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen