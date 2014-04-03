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Udgået

Care Straight & CurlGlattejern

HP8345/00

5

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

3 x mere skånsom styling af glat hår og krøller

Det nye Philips Care & Control-glattejern giver dig den glatte, bølgede eller krøllede frisure, du ønsker, på en mere skånsom måde for dit hår. 3 x mere skånsom glatning takket være ionisk behandling, silkeglatte keramiske plader og digital temperaturkontrol

Se alle fordele

Glattejern med ionisk pleje

3 x mere skånsom styling af glat hår og krøller

  • Buede keramiske plader

  • Jævn varmefordeling 230 C

  • Ionisk behandling

230°C professionel varme giver perfekte resultater

Denne høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og giver det perfekte look, du ønsker.

Rundede plader skaber nemt bølger og bløde krøller

Rundede silkeglatte keramiske plader skaber buede spidser og krøller nemmere end nogensinde. Rul håret omkring de rundede plader, eller vip den nederste del af håret for at skabe buede spidser.

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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5.0

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3

Anmeldelser

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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

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21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

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