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Krøllejern

HP8602/00

5

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Krøl dit hår, og plej det

Livlige, bløde krøller og slangekrøller, der giver en frisk og ung frisure. Nu er det nemt at opnå takket være det nye CurlCeramic-krøllejern med beskyttende keramisk belægning

Se alle fordele

Krøllejern med keramisk belægning

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  • 16 mm cylinder

  • Temperatur 190 C

  • Keramisk belægning

16 mm cylinder giver livlige, fyldige krøller

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Med en cylinderdiameter på 16 mm kan du lave fyldige, livlige krøller og slangekrøller for et friskt og ungt look

Beskyttende keramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmefordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.

190°C maks. temperatur for perfekte stylingresultater

190°C maks. temperatur for perfekte stylingresultater

Maksimal temperatur på 190°C garanterer optimale resultater, samtidig med at skader på håret minimeres.

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09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

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29/10/2012

Deutschland

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Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

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28/10/2012

Deutschland

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Formschön, leicht und überzeugend

Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.

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