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Udgået

Krøllejern

HP8605/00

Naturlige krøller med beskyttelse af håret

Vil du have krøller, der er nemme at håndtere og føles naturlige, uden skadet og tørt hår? CurlControl-krøllejern med 25 mm cylinder giver naturlige krøller med en beskyttende keramisk belægning og variabel temperatur, der kan tilpasses dit hår

Se alle fordele

Tør dit hår, og plej det

Naturlige krøller med beskyttelse af håret

  • 25 mm cylinder

  • Temperatur 130 - 200 C

  • Keramisk belægning

25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud

25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud

Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du opnå et smart look med krøller ved at skabe løse krøller, der ser helt naturlige ud.

Beskyttende keramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmefordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.

Reostathjul og 8 temperaturindstillinger

Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til 200°C) gør det muligt at vælge den temperatur, der passer til din hårtype

Tekniske specifikationer

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