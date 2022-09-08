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Udgået
HP8605/00
Naturlige krøller med beskyttelse af håret
Vil du have krøller, der er nemme at håndtere og føles naturlige, uden skadet og tørt hår? CurlControl-krøllejern med 25 mm cylinder giver naturlige krøller med en beskyttende keramisk belægning og variabel temperatur, der kan tilpasses dit hår
25 mm cylinder
Temperatur 130 - 200 C
Keramisk belægning
Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du opnå et smart look med krøller ved at skabe løse krøller, der ser helt naturlige ud.
Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmefordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.
Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til 200°C) gør det muligt at vælge den temperatur, der passer til din hårtype
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