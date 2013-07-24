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Udgået
Problemfri styling til dine sunde krøller og bølger
Vil du gerne skabe naturlige krøller og bølger uden at være nervøs for at beskadige håret eller brænde dig under stylingen? Nu kan du style dit hår uden bekymringer takket være det innovative krøllejern Philips ProCare.
Konisk cylinder (13-25 mm)
Soft touch-fløjlsbelægning
Temperatur 150 - 200 C
Curl Ready-indikator
Cylinderens bløde belægning sørger for en sikker styling uden risiko for øjeblikkelige forbrændinger. 96 % af de adspurgte kvinder siger, at "den bløde belægning giver en sikker styling uden risiko for øjeblikkelige forbrændinger". Testen er udført med 55 kvinder.
Den unikke Curl Ready-indikatoren giver dig besked, når krøllejernet er klar, ved at afgive et "bip"-signal. Denne innovative funktion hjælper dig med at få smukke krøller og bølger og undgå overophedning af håret. Vælg blot én af de tre krølletider afhængigt af din hårtype, og tryk på knappen, når håret er viklet omkring cylinderen.
Integreret LCD-display med hårtypeindikator gør det muligt for dig at vælge den rigtige krølletid til din hårtype og undgå overophedning.
4.8
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Tina
24/07/2013
Deutschland
Super!
Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique