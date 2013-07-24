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Udgået

ProCareKonisk curler

HP8619/00

4.8

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Problemfri styling til dine sunde krøller og bølger

Vil du gerne skabe naturlige krøller og bølger uden at være nervøs for at beskadige håret eller brænde dig under stylingen? Nu kan du style dit hår uden bekymringer takket være det innovative krøllejern Philips ProCare.

Se alle fordele

Problemfri styling til dine sunde krøller og bølger

  • Konisk cylinder (13-25 mm)

  • Soft touch-fløjlsbelægning

  • Temperatur 150 - 200 C

  • Curl Ready-indikator

Blød belægning, så du undgår øjeblikkelige forbrændinger på hænder og hår.

Blød belægning, så du undgår øjeblikkelige forbrændinger på hænder og hår.

Cylinderens bløde belægning sørger for en sikker styling uden risiko for øjeblikkelige forbrændinger. 96 % af de adspurgte kvinder siger, at "den bløde belægning giver en sikker styling uden risiko for øjeblikkelige forbrændinger". Testen er udført med 55 kvinder.

Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar.

Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar.

Den unikke Curl Ready-indikatoren giver dig besked, når krøllejernet er klar, ved at afgive et "bip"-signal. Denne innovative funktion hjælper dig med at få smukke krøller og bølger og undgå overophedning af håret. Vælg blot én af de tre krølletider afhængigt af din hårtype, og tryk på knappen, når håret er viklet omkring cylinderen.

Digitale temperaturindstillinger, der passer til din hårtype.

Digitale temperaturindstillinger, der passer til din hårtype.

Integreret LCD-display med hårtypeindikator gør det muligt for dig at vælge den rigtige krølletid til din hårtype og undgå overophedning.

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.8

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

24/07/2013

Deutschland

Deutschland

Super!

Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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