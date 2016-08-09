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Udgået
Volumen og glans til langt hår
Philips ProCare stylingbørste med varme gør dig i stand til hurtigt at lave bløde bølger, samtidig med at du plejer dit hår. Den opvarmede, 45 mm tromle sikrer vedvarende resultater med børstehår, der kan trækkes tilbage, og som garanterer hurtig anvendelse og en perfekt frisure.
Fleksible børstehår (45 mm)
Keramisk tourmalin-belægning
Temperatur 160 C og 190 C
Ionisk pleje
De unikke børstehår, der kan trækkes tilbage, garanterer hurtig og sikker anvendelse. Efter at du har viklet håret rundt om børsten, drejer du den kolde spids, og børstehårene bliver trukket tilbage. Denne unikke funktion sikrer, at hårene nemt frigøres, og således bevarer funktionen dine krøllers perfekte form.
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler håret og glatter hårrødderne for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Vælg mellem 2 temperaturindstillinger til styling på 160 °C og 190 °C, der sikrer et langvarigt resultat, samtidig med at risikoen for skade på dit hår minimeres.
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4.4
ud af 5
49
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
stmj
09/08/2016
Deutschland
Uneingeschränkte Empfehlung
Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
JanaHonig
20/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab :)
Die Stylingbürste gefäält mir total gut, da sie super schnell einen tollen Look zaubert. Durch die ausfahrbaren Borsten rutscht das Haar nicht raus und lässt sich auch super wieder lösen durch das Einfahren der Borsten. Das Gerät wird sehr schnell heiß und ist deshalb in kürzester Zeit einsetzbar. In allem ein echt geniales Teil (Auch für meine feinen und super glatten Haare). Es zaubert sogar mir ein super Volumen, was bis jetzt kein anderer Lockenstab geschafft hat. Ich verleihe den Lockenstab oft an meine Freundinnen, die diesen Lockenstab unbedingt ausprobieren wollten und auch diese sind absolut begeistert. Danke Philips für diesen tollen Lockenstab :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
annibunny1980
02/06/2014
Deutschland
Super Stylingbürste
Ich teste jetzt seit ca. 2 Monaten die Stylingbürste von Philips und ich muss sagen, dass mich dieses Produkt sehr überzeugt hat. Ich habe welliges Haar und mit der Bürste ist es super einfach glattes Haar zu zaubern. Einmal angewandt hält die Frisur sogar über Nacht, selbst nach einer langen Partynacht. Es gibt auch kein Verknoten mehr, da man die Borsten ganz einfach per Drehung eindrehen kann. Sie wird zwar warm, aber verbrennt das Haar nicht. Ich benutze Sie beinah täglich und mein Haar fühlt sich kein bisschen abgenutzt oder kaputt an. Ich kann nur sagen Daumen hoch und Sie ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste