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Udgået
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
Dual Blade System: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
3.8
ud af 5
17
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Fordele
Good value,
Ulemper
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Fordele
Close smooth shave
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.