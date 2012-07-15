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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7140/17

4
| (21) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Det har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår og huller til barbering af de korteste stubbe. Shaveren kan vaskes.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Vaskbar shaver

Den vandtætte shaver fra Philips kan nemt skylles under vandhanen.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

21

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 