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Udgået
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Den vandtætte shaver fra Philips kan nemt skylles under vandhanen.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
4.0
ud af 5
21
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.