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Udgået
HQ7160/16
Juster Philips-shaverens skarpe knive tættere imod huden for at opnå uovertruffen tæthed.
Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.