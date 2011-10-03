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Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ7180/16

4
| (3) Anmeldelser
Behageligt tæt
Denne shaver indeholder det enestående Precision Cutting System. Det har ultratynde skær med huller til barbering af lange hår og huller til barbering af de korteste stubbe. Shaveren kan vaskes.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Vaskbar shaver

Den vandtætte shaver fra Philips kan nemt skylles under vandhanen.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good quality at an attractive price.

This is a basic model but it competes with more sophisticated models at a very competitive price. This is my third purchase of a similar model in over 50 years.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

18/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use shaver with trimmer

Nice easy to use Philips shaver, it’s quite old now and needs to be plugged in to make it work. However the shave quality is still excellent. Comes with a bag. The attached trimmer is handy for longer hairs.

Fordele

Gives a close shave.

Ulemper

Battery doesn’t work now but can run off mains.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product if you prepared to charge it every second week

I was on the older model, Philipshave 6890 for about 9 years until it literally fell apart. Good thing about old one was - you charge it for 60-70 minutes, you then use it for a month until the next charge. Unfortunately, this is not the case with this model, HQ7180. You have to charge it every second week and red warning light starts to go off on the second-third day which is really annoying as you have to ignore it and you have no idea how much charge is left. So my verdict is: one AA-size rechargeable battery is not enough for a shaver, Philips, please bring back second one. Shaver will be heavier but at least customers will be able to go on hokiday without shaver charger!!!

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/16 Electric shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7180/16 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 