ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt
  • Behageligt tæt

Udgået

7000 seriesElektrisk shaver

HQ7300/16

4.1
| (63) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Behageligt tæt
Shaveren kan vaskes, så du kan nemt skylle shaveren under vandhanen efter hver brug. Du er sikker på en behagelig og tæt barbering hver dag.
Se alle fordele

Barberer selv de korteste hår

Behageligt tæt

  • Med ledning

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Fjederbetjent pop-up-trimmer

Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

63

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.