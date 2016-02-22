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Udgået
Med ledning
Pop-up-trimmer i fuld bredde, perfekt til pleje og trimning af bakkenbarter og overskæg.
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
4.1
ud af 5
63
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
LavronBob
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver