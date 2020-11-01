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  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering

Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ8160/16

4
| (10) Anmeldelser
Giver en hurtigere og tættere barbering
De avancerede Speed-XL-skær med 50 % større barberingsflade* giver en hurtigere og tættere barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

50 % større barberingsflade

Giver en hurtigere og tættere barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

10

Anmeldelser

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Fordele

See above easy to use and gives a great shave.

Ulemper

none

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 