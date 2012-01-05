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Udgået

8200 seriesElektrisk shaver

HQ8270/17

4.2
| (73) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Hurtig. Tæt. Effektiv.
De tre spor på Speed-XL-skærene giver en 50 % større barberingsflade, så du får en hurtig og tæt barbering
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Hurtig. Tæt. Effektiv.

  • Med batteriindikator

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: til hurtig og effektiv barbering

Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig og effektiv barbering.

FastRinse med antibakteriel belægning

FastRinse med antibakteriel belægning

En antibakteriel belægning inde i skærenheden sikrer, at shaveren kan rengøres på få sekunder.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ultratynde skær til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

73

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

05/01/2012

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8270/22 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8200 series HQ8270/22 Electric shaver

12/11/2021

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Rasierer

Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.

Fordele

Schnelle und gründliche Rasur

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

03/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Perfekt wie immer!

Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

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